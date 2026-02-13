İran'da korkutan deprem!

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) verilerine göre, İran'da saat 13.33'te yerin 10 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Depremin şiddeti, 4.5 olarak ölçüldü.

Yetkililer, şu ana kadar can veya mal kaybına dair herhangi bir ihbarın ulaşmadığını açıkladı. Bölgedeki vatandaşların tedbirli olmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi.

Uzmanlar, bu tür depremlerin İran’ın sismik olarak aktif bölgelerinde zaman zaman görüldüğünü, ancak büyüklüğü orta şiddette olan sarsıntıların genellikle ciddi hasara yol açmadığını belirtiyor. Yetkililer, artçı sarsıntı ihtimaline karşı bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade etti.