İran’da kritik atama: Ali Laricani’nin yerine Muhammed Bakır Zülkadir atandı

İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nde önemli bir görev değişimi yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, Muhammed Bakır Zülkadir, Cumhurbaşkanı kararı ve Devrim Lideri’nin onayıyla Konseyin Genel Sekreteri olarak atandı. Yetkililer, yeni genel sekreter Zülkadir’in görevine resmen başladığını duyurdu.

Ali Laricani öldürülmüştü

İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurmuştu. İran devlet televizyonu Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımlamıştı

Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü." ifadeleri kullanıldı.