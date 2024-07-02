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İran'da kum fırtınası! 620 kişi hastaneye kaldırıldı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınasından etkilenen yüzlerce kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Öte yandan, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yaşanan trafik kazalarında da 16 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İran'da kum fırtınası! 620 kişi hastaneye kaldırıldı
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Zabul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hastane öncesi acil durum ve olay yönetimi sorumlusu Muhammed Halili konuya ilişkin bilgi verdi.

Görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi yaralandı

Halili, "Sistan bölgesinde şiddetli fırtına ve tozdan etkilenen ve yaralanan 620 kişi çeşitli hastanelere başvurdu. Bunlardan 25'i yatarak tedavi oldu." dedi.

İranlı yetkili, kum fırtınasından kaynaklı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yaşanan trafik kazalarında da 16 kişinin yaralandığını kaydetti.

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