İran'da kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, ülkenin doğusundaki bazı eyaletlerdeki kum fırtınası nedeniyle ilgili kurumlardan yazılı açıklama yapıldı.

Zencan, Loristan ve Kürdistan eyaletlerinde okullar tatil edildi. Kirmanşah eyaletinde ise okulların yanı sıra resmi daireler de çalışmalarına bir gün ara verdi.