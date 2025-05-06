  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran'da kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi
Takip Et

İran'da kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi

İran'da kum fırtınası nedeniyle Zencan, Loristan ve Kürdistan eyaletlerinde okullar, Kirmanşah'da ise resmi daireler de tatil edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'da kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi
Takip Et

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, ülkenin doğusundaki bazı eyaletlerdeki kum fırtınası nedeniyle ilgili kurumlardan yazılı açıklama yapıldı.

Zencan, Loristan ve Kürdistan eyaletlerinde okullar tatil edildi. Kirmanşah eyaletinde ise okulların yanı sıra resmi daireler de çalışmalarına bir gün ara verdi.

Portekiz'de 18 bin yabancı sınır dışı edilecekPortekiz'de 18 bin yabancı sınır dışı edilecekDünya
Bakanlık o markaları duyurdu! İfşa listesine 36 ürün eklendi: Bal ve zeytinyağında sahtecilik alarmıBakanlık o markaları duyurdu! İfşa listesine 36 ürün eklendi: Bal ve zeytinyağında sahtecilik alarmıEkonomi
Akaryakıta bir indirim daha geliyor: İşte güncel fiyatlarAkaryakıta bir indirim daha geliyor: İşte güncel fiyatlarEkonomi
Hava yolu şirketleri, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma kararını uzattıHava yolu şirketleri, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma kararını uzattıDünya

 

Dünya
İsrail'de askeri sansür birimi, geçen yıl günde ortalama 21 haberi sansürledi
İsrail'de askeri sansür birimi, geçen yıl günde ortalama 21 haberi sansürledi
Trump'ın yüz binlerce göçmenin yasal statüsünü iptal etme talebi reddedildi
Trump'ın yüz binlerce göçmenin yasal statüsünü iptal etme talebi reddedildi
İran'daki liman patlamasının sırrı çözüldü: Tek bir kıvılcım yangını tetikledi
İran'daki liman patlamasının sırrı çözüldü: Tek bir kıvılcım yangını tetikledi
ABD'de serbest bırakılan Filistinli aktivist Mahdawi: Beni susturamayacaksınız
ABD'de serbest bırakılan Filistinli aktivist Mahdawi: Beni susturamayacaksınız
İran'da enerji krizi: Devlet daireleri ve okullar tatil edildi
İran'da enerji krizi: Devlet daireleri ve okullar tatil edildi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti