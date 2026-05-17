İran'da Meclis Başkanı Kalibaf, Çin Özel Temsilcisi olarak atandı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Çin Özel Temsilcisi olarak atandı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberine göre, Kalibaf, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerisi ve İran lideri Mücteba Hamaney'in onayı ile Çin Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Kalibaf'ın Meclis Başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

İran'ın daha önceki Çin Özel Temsilciliği görevini Ali Laricani ve Abdulrıza Rahmani Fazli yürütmüştü.

Çin'den ateşkes çağrısı

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ABD Başkanı Donald Trump ziyaretinde tartışılan konulara dair basına yazılı değerlendirmede bulundu.

Ziyarette Devlet Başkanı Şi'nin, Orta Doğu'daki savaş konusunda Çin'in pozisyonunu dile getirdiğini, burada güç kullanımın sorunları çözmeyeceğini ve diyaloğun tek doğru tercih olduğunu vurguladığını aktaran Vang, müzakerelerden hemen sonuç alınamasa da diyalog yolu hazır açılmışken yeniden kapanmaması gerektiğini söylediğini belirtti.

Vang, Çin'in ABD'yi İran ile nükleer sorunu dahil farklılıklarını ve anlaşmazlıklarını müzakerelerle çözmeyi sürdürmeyi teşvik ettiğini, ateşkesin sürdürülerek Hürmüz Boğazı'nın en kısa zamanda yeniden açılması çağrısı yaptığını, burada yaşanan açmazın temel çözümünün kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması olduğunu dile getirdiğini kaydetti.

Çin ve ABD liderlerinin, temaslarının ardından iki ülke arasında "yapıcı stratejik istikrar ilişkisi" olarak tanımladıkları bir vizyon oluşturma konusunda siyasi mutabakata vardıklarını aktaran Vang, tarafların, dış politika, askeri ilişkiler, ekonomi, ticaret, halk sağlığı, tarım, turizm, halklar arası bağlar, kanun koruma dahil tüm alanlarda ve her seviyede temasların artırılmasında anlaştıklarını belirtti.

İki ülke ilişkilerinde stratejik istikrarın tesisine odaklanan bu yeni vizyonun, büyük güç ilişkilerinde yeni bir paradigma ihtiyacına yanıt verdiğine işaret eden Vang, Çin'in, bundan, işbirliğinin temel dayanak olduğu, rekabetin uygun sınırlar içinde sürdürüldüğü ve savaş ve çatışma yerine barış odaklanan bir istikrar ilişkisini anladığını kaydetti.