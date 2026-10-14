İran’da monarşi yanlısı Ali-Sina Mostafavi idam edildi

İran, ABD ve İsrail ile devam eden savaş sırasında Kirman kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılar nedeniyle hüküm giyen Ali-Sina Mostafavi’nin idam edildiğini duyurdu. İran yargısının haber organı Mizan tarafından yayımlanan açıklamada, Mostafavi’nin monarşi yanlısı olduğu ve sürgünde yaşayan muhalif isim Rıza Pehlevi ile İsrail’i desteklediği öne sürüldü.

Kirman'daki silahlı saldırılarla ilgili suçlama

İran makamlarının açıklamasına göre Mostafavi, ülkenin güneydoğusunda bulunan Kirman kentindeki silahlı saldırılar nedeniyle yargılandı ve mahkûm edildi. Mizan, idam kararının uygulanmasına ilişkin bilgiyi kamuoyuyla paylaşırken, Mostafavi’nin eylemlerinin savaş döneminde gerçekleştirildiğini bildirdi.