İran’da monarşi yanlısı Ali-Sina Mostafavi idam edildi
İran, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş sırasında ülkenin güneydoğusundaki Kirman kentinde silahlı saldırılar düzenlemekten hüküm giyen Ali-Sina Mostafavi’yi idam etti. İran yargısına bağlı Mizan haber ajansı, Mostafavi’nin sürgündeki muhalif isim Rıza Pehlevi’yi ve İsrail’i desteklemekle suçlandığını bildirdi.
İran, ABD ve İsrail ile devam eden savaş sırasında Kirman kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılar nedeniyle hüküm giyen Ali-Sina Mostafavi’nin idam edildiğini duyurdu. İran yargısının haber organı Mizan tarafından yayımlanan açıklamada, Mostafavi’nin monarşi yanlısı olduğu ve sürgünde yaşayan muhalif isim Rıza Pehlevi ile İsrail’i desteklediği öne sürüldü.
Kirman'daki silahlı saldırılarla ilgili suçlama
İran makamlarının açıklamasına göre Mostafavi, ülkenin güneydoğusunda bulunan Kirman kentindeki silahlı saldırılar nedeniyle yargılandı ve mahkûm edildi. Mizan, idam kararının uygulanmasına ilişkin bilgiyi kamuoyuyla paylaşırken, Mostafavi’nin eylemlerinin savaş döneminde gerçekleştirildiğini bildirdi.