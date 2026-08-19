İran'da ocak ayından bu yana en az 900 kişi idam edildi

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İran, 2026'nın başından bu yana en az 900 kişiyi idam etti. Washington merkezli Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran tarafından yayımlanan rapora göre, yalnızca ağustos ayında 28 infaz gerçekleştirildi.

İnsan hakları kuruluşu, ocak-temmuz döneminde 901 infazı belgeledi.

Raporda, idam cezasının ulusal güvenlik, uyuşturucuyla bağlantılı suçlar ve etnik azınlıkların dahil olduğu davalarda belirgin biçimde arttığı belirtildi.

Yedi aylık dönemde en az 56 kişi siyasi veya ulusal güvenlikle ilgili suçlamalar nedeniyle idam edildi. Bunların 29’unun kamu protestolarıyla bağlantılı olduğu, 13 kişinin casuslukla suçlandığı, 14 kişinin ise diğer güvenlik suçlarından mahkum edildiği bildirildi.

Euronews'in derlediği habere göre uyuşturucuyla bağlantılı suçlar nedeniyle ise en az 268 infaz gerçekleştirildi.

Rapor, etnik azınlıklar ve diğer kırılgan grupların infazlardan orantısız biçimde etkilendiğine de dikkat çekti. Ocak-temmuz döneminde en az 98 etnik azınlık mensubu idam edildi. Bunların 40’ı Beluç, 29’u Kürt, 21’i Afgan, 6’sı Arap, 1’i Türk ve 1’i Türkmen olarak kaydedildi.

Raporda ayrıca 16 kadının ve isnat edilen suçları işledikleri sırada 18 yaşından küçük olan iki kişinin idam edildiği belirtildi. Beş infaz ise kamuya açık şekilde gerçekleştirildi.

İnfazlar belirli eyaletlerde yoğunlaştı. En yüksek sayı 95 infazla Razavi Horasan eyaletinde kaydedilirken, onu 71 infazla İsfahan ve 57 infazla Elburz izledi.