İran'da okul saldırısında 165 kız çocuğu öldürülmüştü: Görgü tanıkları konuştu

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'taki ilk saldırılarında İran'ın güneyindeki Minab'da bir okula düzenlenen ve 165 kız çocuğunun, 14 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıda, atılan 2 füzeden ikincisinin sığınanları hedef aldığı öne sürüldü.

Middle East Eye'ın haberine göre, olay yerine gelen iki ilk yardım görevlisi ile hayatını kaybeden bir çocuğun babası, ikinci füzenin sığınanları hedef aldığını söyledi.

"Sığınanların çok azı hayatta kaldı"

Kızılay’a bağlı bir sağlık görevlisi olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İlk bomba düştüğünde öğretmen ve müdür öğrencileri korumak için ibadethaneye götürdü. Müdür velileri arayıp çocuklarını almalarını istedi. Ancak ikinci bomba o bölgeyi de vurdu. Sığınanların çok azı hayatta kaldı."

"Kızımı tuttuğu okul çantasından tanıyabildik"

İkinci saldırıda kızını kaybeden Rohollah isimli bir baba ise, okuldan ilk saldırıdan sonra arandığını, kızının ilk saldırıdan sağ kurtulduğunun söylendiğini ve ibadethaneye götürüldüğüne dair bilgi verildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Okulun vurulduğunu ve kızımı almam gerektiğini söylediler. Okula vardığımda küçük kızım tamamen yanmıştı. Onu sadece hala elinde tuttuğu okul çantasından tanıyabildik."

Ayrıca haberde, ABD ve İsrail'İn konu hakkında yorum isteğine yanıt vermediği belirtildi.