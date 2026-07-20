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İran’da peş peşe depremler: 3 kişi yaralandı

İran’ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5 dakika ile 5.2 ve 5.7 büyüklüğünde meydana gelen iki depremde 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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İran’da peş peşe depremler: 3 kişi yaralandı
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İran’ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kuzaran bölgesinde 5.2 ve 5.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi İran Sismoloji Merkezi'nden alınan bilgilere göre, yerel saatle 07.13 sıralarında 5.2 büyüklüğündeki ilk deprem 8 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Kuzaran'dan 17 km, Kirmanşah eyalet başkentinden ise 65 km uzaklıkta olduğu belirtildi.

İkinci deprem ise aynı bölgede yerel saatle 07:18'de meydana geldi. İran basını, 5 dakika ile meydana gelen iki depremde 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

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