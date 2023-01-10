İran'da polise başörtüsü talimatı

İran'da Mahsa Emini gösterileri sonrasında zorunlu başörtüsü kuralı ihlallerinin arttığı gözlenirken, polis teşkilatına söz konusu ihlallerin üzerine "kararlılıkla gidilmesi" talimatı verildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Genel Başsavcı Yardımcısı Abdussamed Hurremabadi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İran İslam Hukuku Ceza Kanunu'nun 638'inci ve Ceza Muhakeme Kanunu'nun 44'üncü maddelerinde baş açma cezalarının yer aldığını aktaran Hurremabadi, buna göre başörtüsü kuralının ihlalinin apaçık bir suç olduğunu belirtti.

Hurremabadi, "Kolluk kuvvetleri bu suçun faillerini yakalayıp cezanın infazı için bu kişileri yetkili adli makamların karşısına çıkarmakla yükümlüdür. Son zamanlarda, ülke genel başsavcılığının direktifiyle polise 'ülke genelinde başörtüsü kuralını ihlal suçuyla kararlı şekilde mücadele edilmesi' talimatı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Para ve hapis cezası

İran İslam Hukuku Ceza Kanunu 638'inci maddesine göre, zorunlu başörtüsü kuralını çiğneyenlere 10 gün ile 2 ay arasında hapis cezası veriliyor. Ancak İran yasalarına göre 3 aydan az cezalar para, sürgün veya işten uzaklaştırılmaya çevrilebiliyor.

İnsanları "başörtüsü kuralına ihlale davet etme" suçu işleyenler ise "bozgunculuğa teşvik" kapsamında değerlendirilerek 1 ila 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

İran'daki gösteriler

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül'de başlayan gösteriler ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), dün yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Raporda, gösterilerde gözaltına alınanlardan en az 109'unun dava dosyasının idam istemiyle mahkemeye gönderildiği belirtilmişti.

Haklarında idam kararı verilen Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverd'in cezası 12 Aralık'ta ve Muhammed Mehdi Keremi ile Seyid Muhammed Hüseyni'nin cezası ise 7 Ocak'ta infaz edilmişti.