İran’da protesto dalgası: Pezekişyan’ın reformları baskı altında

Aralık 2025 itibarıyla enflasyon yüzde 40’ın üzerine çıkarken, riyal tarihi düşük seviyelere geriledi. Bu tablo, özellikle gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatların hızla artmasına yol açtı. Alım gücü zayıflayan orta sınıf, ekonomik kırılganlığın en belirgin yüzü haline geldi. Pezekişyan yönetimi Merkez Bankası’nda yapılan görev değişiklikleri, mali önlemler ve sosyal destek paketleriyle çözüm arıyor. Ancak ekonomistler, bu adımların zamanlamasının kritik olduğunu, aksi halde hem iç istikrarın hem de yatırımcı güveninin zedelenebileceğini belirtiyor.

Güvenlik ve siyasi yaklaşım

Protestoların bazı bölgelerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında sınırlı çatışmalar yaşandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Pezekişyan, halkın memnuniyetsizliğini kendi sorumluluğu olarak gördüğünü ifade ederek diyalog çağrısı yaptı. Hükümet, sosyal yardım programlarını genişletmek ve temel mal fiyatlarını kontrol altına almak için yeni önlemler üzerinde çalışıyor. Uzmanlar, bu adımların toplumsal güveni yeniden tesis etmede önemli bir rol oynayabileceğini vurguluyor. Ancak gösterilerin farklı toplumsal grupları kapsaması, sorunun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi ve sosyal boyutları olduğunu ortaya koyuyor.

Ticaret ve yatırım ortamı

Gösteriler, ticaretin ve tedarik zincirlerinin işleyişini de sekteye uğratıyor. Özellikle büyük şehirlerdeki kapanmalar, iç piyasada mal akışını yavaşlatırken, uluslararası yatırımcılar gelişmeleri yakından izliyor. Döviz piyasasındaki dalgalanmaların kontrol altına alınması ve fiyat istikrarının sağlanması, İran’ın ekonomik güvenliği açısından belirleyici görülüyor. Ekonomistler, reformların etkin uygulanmasının yalnızca iç piyasayı değil, aynı zamanda İran’ın dış ilişkilerini ve yatırım ortamını da doğrudan etkileyeceğini ifade ediyor.

Toplumsal beklentiler

Protestoların farklı kesimlerden destek bulması, halkın ekonomik sorunların ötesinde daha geniş bir beklenti içinde olduğunu gösteriyor. Üniversite öğrencileri, esnaf ve orta sınıfın ortak talebi, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve güven ortamının yeniden sağlanması. Bu taleplerin karşılanması, hükümetin reform gündeminin başarısı için kritik bir ölçüt haline geliyor.

İran’da yükselen protestolar, Pezekişyan yönetiminin ekonomik ve siyasi yaklaşımını sınava sokuyor. Ülkenin geleceği enflasyonun kontrol altına alınması, döviz piyasasında istikrarın sağlanması ve halkın güveninin yeniden kazanılmasına bağlı. Reformların başarısı, yalnızca ekonomik göstergelerle değil, günlük yaşamda hissedilecek somut değişimlerle ölçülecek.