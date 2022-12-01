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İran'da Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısına saldırı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhammed Mehdi Beradaran uğradığı saldırı sonucu yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Eghtesadonline haber sitesine göre, Beradaran, başkent Tahran'da evine girmek üzereyken henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

Sert bir cisimle başı ve bedeninin çeşitli bölgelerine vurulan Beradaran'ın olay yerinde baygınlık geçirdiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.