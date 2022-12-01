İran'da Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısına saldırı
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhammed Mehdi Beradaran uğradığı saldırı sonucu yaralandı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eghtesadonline haber sitesine göre, Beradaran, başkent Tahran'da evine girmek üzereyken henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.
Sert bir cisimle başı ve bedeninin çeşitli bölgelerine vurulan Beradaran'ın olay yerinde baygınlık geçirdiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.