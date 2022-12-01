İran'da Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısına saldırı

Eghtesadonline haber sitesine göre, Beradaran, başkent Tahran'da evine girmek üzereyken henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

Sert bir cisimle başı ve bedeninin çeşitli bölgelerine vurulan Beradaran'ın olay yerinde baygınlık geçirdiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.