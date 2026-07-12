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İran'da sanayiye yönelik elektrik kesintisi haftada 2 güne çıkarıldı

İran'da sanayi tesislerine uygulanan kısmi elektrik kısıtlamasının haftada 2 güne çıkarıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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İran'da sanayiye yönelik elektrik kesintisi haftada 2 güne çıkarıldı
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Genel Sekreteri Arman Haleki, konuya ilişkin bilgi verdi.

Elektrik arzındaki dengesizlik nedeniyle sanayi kuruluşlarına yönelik elektrik kısıtlamasının haftada 2 güne yükseltildiğini belirten Haleki, geçen yıl olduğu gibi ilerleyen dönemde bu uygulamanın akşam saatlerinden gece yarısına kadar uzatılmasının beklendiğini söyledi.

Haleki, üretim tesislerinde yaşanan kayıpların azaltılması amacıyla, elektrik kesintisi uygulanan günlerin işletmeler için resmi tatil sayılması ve bunun yerine hafta tatili günlerinden birinde ilave fazla mesai ücreti ödenmeden üretim yapılmasına imkan tanınmasını öngören önerinin ilgili makamlara sunulduğunu kaydetti.

İran'da yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla klimaların yoğun kullanımı enerji talebini yükseltiyor. Bu dönemlerde ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanırken, yetkililer halka elektrik tasarrufu çağrısında bulunuyor.

İran Enerji Bakan Yardımcısı Mustafa Recebi Meşhedi, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in 28 Şubat-8 Nisan arasında 40 gün süren saldırılarında ülkedeki elektrik santrallerinin yaklaşık yüzde 7'sinin ağır hasar gördüğünü belirtmişti.

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