  1. Ekonomim
  2. Dünya
Takip Et

İran'da Starlink uydu terminali ele geçirildi

İran'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çok sayıda elektronik malzeme ve Starlink uydu terminalinin ele geçirildiği açıklandı. Operasyonlarda yurtdışındaki muhalif medya kuruluşlarıyla irtibatlı oldukları gerekçesiyle 50 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İran'ın 16 eyaletinde düzenlenen operasyonlarda Starlink uydu terminali ele geçirildi.

Operasyonlarda yurtdışındaki muhalif medya kuruluşları ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 50 kişi gözaltına alındı.

İran basını, Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, yurtdışındaki muhalif medya kuruluşları ile iletişim kurarak, güvenlik ve askeri merkezlere ait bilgi ve konumları gönderdikleri belirlenen 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıca, gözaltı operasyonları sırasında çok sayıda elektronik malzeme ve Starlink uydu terminalinin ele geçirildiği belirtildi.​​​​​​​

