İran'da tarihi karartma: Savaşın başladığı 28 Şubat'tan beri internete erişim yok

İran'daki internet kesintisi, bir ülkede kaydedilmiş en uzun ulusal çaplı internet kesintisi hâlini aldı.

İran; ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşla birlikte ülkede internete erişimini durdurmuştu.

İnternet izleme kuruluşu NetBlocks, X hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da 37 gündür devam eden karartmanın bir ülkede ulusal ölçekte gerçekleşen en uzun süreli internet kesintisi olduğunu duyurdu.

⚠️ Update: #Iran's internet blackout is now the longest nation-scale internet shutdown on record in any country, exceeding all other comparable incidents in severity having entered its 37th consecutive day after 864 hours. pic.twitter.com/TmkesLqlKR — NetBlocks (@netblocks) April 5, 2026

Daha önce başka ülkelerde aralıklı olarak gerçekleşen ya da ulusal yerine bölgesel düzeyde yaşanan internet kesintileri olduğunu hatırlatan Londra merkezli kuruluş, İran'daki karartmanın ise aralıksız ve tüm ülke çapında uygulandığını vurguladı.

Kuzey Kore'de hiç internet olmadı

DW Türkçe'nin derlediği habere göre Kuzey Kore gibi ülkelerde ise hiçbir zaman küresel internete erişim olmadığının altını çizen NetBlocks, aralıklı kesintilere örnek olarak Myanmar ve Sudan'ı örnek gösterdi.

Keşmir ve Tigray gibi bölgeleri ise uzun süreli kesinti yaşanan bölgeler arasında ön plana çıkaran kuruluş, savaşların yaşandığı Ukrayna ve Gazze gibi yerlerde de altyapı zarar gördüğü için uzun süreli bağlantı sorunlarıyla karşılaşıldığını ancak bir ülkenin tamamının internetten yoksun kaldığı bir durumun bilinmediğine dikkat çekti.

Dış dünyayla izolasyon

İran'da savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ülke çapındaki internet kesintisi sayesinde bilgi karartması yaşanıyor. Bu durum, İranlıların savaşla ilgili gelişmeleri bağımsız kaynaklardan takip etmesini ve dış dünyayla iletişim kurmasını ciddi şekilde zorlaştırıyor.

İranlı yetkililer daha önce de birçok kez ülke genelinde interneti kesmişti.

Bunlar arasında, geçen ocak ayında ülke genelinde düzenlenen ve güvenlik güçleri tarafından sert şekilde bastırılan protestolar sırasında haftalarca süren kesintinin yanı sıra Haziran 2025'te İsrail'e karşı verilen 12 günlük savaş esnasında uygulanan karartma da bulunuyor.