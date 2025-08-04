İran'da termometreler rekor kırıyor! Kamu kurumları tatil edildi
İran aşırı sıcaklar ile mücadele ediyor. Erdebil ve Batı Azerbaycan’da kamu kurumları tatil edildi. Tahran’da ise 2 saatlik elektrik kesintileri başladı.
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle Erdebil ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde kamu kurumları tatil edildi. İran resmi haber ajansı IRNA, Erdebil Valiliğinin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.
Kamu kurumları kapalı olacak
Açıklamada, "Eyalet Enerji Tüketimini Yönetme Kurulu kararıyla, ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklar ve enerji tüketimini dengelemek amacıyla, 5 Ağustos Salı günü kamu kurumları kapalı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Acil hizmet sunan yerler açık olacak
Tatil kararının, acil hizmet sunan kurumlar ile bankaların nöbetçi şubelerini kapsamadığı kaydedildi.
Öte yandan Batı Azerbaycan eyaletinde Kriz Yönetimi Koordinasyon Kurulu'nun kararıyla kamu kurumları 2 gün (5-6 Ağustos) için tatil edildi.
Tasarruf için elektrik kesintileri uygulanıyor
Kurul, halkın desteğiyle enerji sorununun azalmasının umut edildiğini belirtti. İran'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji tasarrufu uygulamaları arttı.
Başkent Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.
Enerji talebi zirvede
Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.