  3. İran'da tüm okullar uzaktan eğitime geçiyor
İran, ülke genelindeki eğitim sisteminde radikal bir değişikliğe giderek tüm okullarda uzaktan eğitime geçme kararı aldı

İran Eğitim Bakanlığı sözcüsü, bu uygulamanın 21 Nisan'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uzaktan eğitime geçiş kararının ülke genelindeki tüm eğitim seviyelerini ve kademelerini kapsayacağı belirtildi.

Rapora göre, bu uygulama ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, kararın gerekçesine dair henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmazken, uygulamanın ülkedeki mevcut şartlar doğrultusunda alındığı ifade ediliyor.

Yetkililer, öğrencilerin ve öğretmenlerin sisteme uyum sağlaması için gerekli teknik hazırlıkların sürdürüldüğünü bildirdi.

İsveç hükümeti, okullarda tablet ve bilgisayar kullanımını azaltacakİsveç hükümeti, okullarda tablet ve bilgisayar kullanımını azaltacakDünya
Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Akaryakıt indirimi tabloya yansıdı: İşte 16 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt indirimi tabloya yansıdı: İşte 16 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Doğum izni ve sanal medya düzenlemesi teklifinin 3 maddesi daha kabul edildiDoğum izni ve sanal medya düzenlemesi teklifinin 3 maddesi daha kabul edildiEkonomi

 