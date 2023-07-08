İran'da türbe saldırısı davasında yargılanan 2 kişi idam edildi

İran'ın Şiraz kentinde 13 kişinin hayatını kaybettiği Şah Çerağ Türbesi saldırısının faili oldukları gerekçesiyle 2 kişi hakkında verilen idam cezası infaz edildi.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, infaz bu sabah Şiraz’daki 9. Cadde’de gerçekleştirildi.

İran Yargıtayı 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Muhammed Ramiz Reşidi ve Naim Haşimi'nin idam cezasına çarptırıldıklarını duyurmuştu.

Yargıtay, Reşidi ve Haşimi'nin İran Ceza Hukuku'na göre idam cezasına çarptırılmalarının gerekçesi olan "Allah'a isyan, devlete savaş açmak ve yeryüzünde bozgunculuk çıkartma" suçlarının sabit görüldüğüne hükmetmişti.

Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi'ne 26 Ekim 2022'de düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Karakola saldırı

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde bir karakola düzenlenen silahlı saldırıda bir polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Zahidan Savcısı Mehdi Şemsabadi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Şemsabadi, sabah saatlerinde silahlı bir grubun Zahidan'da "16 Numaralı Polis Karakolu"na saldırı düzenlediğini kaydetti.

Olayın ardından çıkan çatışmanın devam ettiğini belirten Şemsabadi, bir polisin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsmi belirtilmeyen bir güvenlik kaynağı ise güvenlik güçlerinin saldırganları kuşattığını, detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını kaydetti.

Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırganlardan ikisinin intihar eylemcisi olduğunu ve üzerlerindeki bombayı patlattıklarını yazdı.