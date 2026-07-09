İran'da üç kentte patlama sesleri

ABD saldırılarının devam ettiği İran’da, Sistan ve Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri duyuldu.

Buna göre, Sistan ve Beluçistan’a bağlı Kunarek kentinde 3, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çoğadek’te 2 ve Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırılara misilleme olarak, Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füze ile hedef alındığını açıkladı.

İran devlet televizyonundan açıklama

İran devlet televizyonu, bazı haberlerin aksine, Bender Abbas, Keşm, Sirik ve Cask kentlerinde şu ana kadar herhangi bir patlamanın bildirilmediğini açıkladı.

Buşehr Valiliğinden yapılan açıklamada ise duyulan patlama sesine ilişkin araştırmanın devam ettiği, patlamanın hava savunma sisteminden mi yoksa "düşman" füzesinden mi kaynaklandığının araştırıldığını belirtti.

ABD ordusu dün İran’ın güney kentlerine yoğun saldırılar gerçekleştirmişti.