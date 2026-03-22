  3. İran’da vekil olarak atanan yeni İstihbarat Bakanı’nın kimliği açıklanmadı
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in yerine vekil ataması yapıldığını duyurdu. Ancak göreve gelen kişinin kimliğini açıklamadı.

Fotoğraf: Hayatını kaybeden İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib
Tabatabai, sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran İstihbarat Bakanı Hatib’in yerine vekil ataması yapıldığını belirten Tabatabai, konuya ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını söyledi ve göreve gelen kişinin kimliğini açıklamadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in 18 Mart'ta suikast sonucu öldüğünü açıklamıştı.

İran’dan Trump’a yanıt: Enerji ve petrol altyapısı yok edilecekİran’dan Trump’a yanıt: Enerji ve petrol altyapısı yok edilecekDünya
Senatör Murphy: Trump, İran'a karşı savaşın kontrolünü kaybettiSenatör Murphy: Trump, İran'a karşı savaşın kontrolünü kaybettiDünya