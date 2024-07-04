  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran'da yapılan ankete göre cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Pezeşkiyan önde
Takip Et

İran'da yapılan ankete göre cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Pezeşkiyan önde

İran'da bir kamuoyu yoklamasında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 49,5 ile reformist aday Mesud Pezeşkiyan önde görünürken muhafazakar aday Said Celili'nin oyu ise yüzde 43,9 oldu. Anket, 31 eyalette 18 yaş üstü 3 bin 606 kişiyle yapıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'da yapılan ankete göre cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Pezeşkiyan önde
Takip Et

İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 3 Temmuz'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 3 bin 606 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa Pezeşkiyan ile Celili arasından kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 49,5'u Pezeşkiyan'a oy vereceğini bildirdi

Katılımcıların yüzde 49,5'u reformistlerin adayı Pezeşkiyan'a, yüzde 43,9'u ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar aday Celili'ye oy vereceğini belirtti.

Anketteki katılımcıların yüzde 4,8'i oy kullanacağını ancak henüz karar veremediğini belirtirken yüzde 1,8'i ise "boş oy" kullanacağını söyledi.

Çörek otu yağının faydaları nelerdir? Çörek otu kilo verdirir mi?Çörek otu yağının faydaları nelerdir? Çörek otu kilo verdirir mi?Yaşam

 

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Temmuz 2024 son dakika depremlerAz önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Temmuz 2024 son dakika depremlerGündem

 