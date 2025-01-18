İran’da Yargıtay önünde silahlı saldırı: 2 hakim öldürüldü

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Yargıtay binası önünde sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Yargıtay tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda Ali Razini ve Muhammed Mukise adlı 2 hakim hayatını kaybetti, 1 hakim ise yaralandı. Saldırganın olayın ardından yaşamına son verdiği belirtildi.

Saldırının nedenine yönelik bilgi paylaşılmadı. Saldırganın Yargıtay'da herhangi bir dosyasının bulunmadığı ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İran medyası, saldırganın Tahran Adliyesi'nde çaycı olarak çalıştığını öne sürdü.