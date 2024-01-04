İran'daki bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi

İran'da dün düzenlenen çifte bombalı saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi.

Telegram hesabından yapılan duyuruda, 84 kişinin öldüğü, 280 kişinin yaralandığı saldırının kendi grupları tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

İran, ülkede 1979 yılında gerçekleşen İslam Devrimi'nden bu yana yaşanan en büyük ve en kanlı saldırının ardından eylemin sorumlularından "intikam" alınacağını bildirdi.

İran, intikam yemini etmişti

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, onlarca kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan patlamalar için "intikam" vadinde bulunmuştu.

Hameney, "Kirman'daki terör saldırılarının failleri sert karşılık görecek." dedi.

"İran ulusunun şeytani ve cani düşmanları bir kez daha trajediye neden oldu ve çok sayıda insan şehit edildi" diyen Hamaney, "Katı yürekli suçlular, Kasım Süleymani'ye saygı duyan insanlara tahammül edemediler" şeklinde konuştu.

Ayrıca Hamaney, "Kasım Süleymani'nin aydınlık yolunun takipçilerinin onların alçaklıklarına ve suçlarına müsamaha göstermeyeceğini bilmelidirler." sözleriyle karşılık verileceğini dile getirdi.

Saldırının faillerin kesinlikle "adil bir cezanın hedefi" olacaklarını" belirten Hameney, "Neden oldukları trajediye sert bir yanıt alacaklar." dedi.

'Misilleme yapılacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhbir de saldırıda yaralananlardan bazılarının tedavi gördüğü hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada "Kasım Süleymani'nin askerleri onlara çok güçlü bir misilleme yapacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, patlamaların IŞİD militanları tarafından geçmişte düzenlenen türden bir "terör saldırısı" olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.