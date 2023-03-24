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İran'daki depremde 104 kişi yaralandı

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 104 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde yerel saatle 06.46’da ve 8 kilometre derinlikte meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı arttı. Batı Azerbaycan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Emir Abbas Caferi yaptığı açıklamada, “Depremde yaralananların sayısı 104’e yükseldi. Yaralanmaların büyük bir çoğunluğu vatandaşların deprem sırasında evlerinden dışarı çıkmaya çalıştığı sırada yaşandı.” dedi.

Caferi, “Hoy kentinde 12 kişi ve yine aynı eyalete bağlı Salmas kentinde ise 92 kişi yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların 82’si ayakta tedavi edilirken, Hoy’da 5 ve Salmas’ta 17 kişi olmak üzere toplam 22 kişinin hastaneye yatışları yapıldı, tedavileri devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

 

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