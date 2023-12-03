İran'daki duman okulları kapattı

İran eyaletleri, kronik hava kirliliğinden muzdarip ve düzenli olarak dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. ‘Termal inversiyon’ olarak bilinen olay, rüzgâr eksikliğiyle başlıyor ve soğuk havanın dumanın yükselmesini engellemesiyle kirlilik kış aylarında zirveye çıkıyor.

İran medyasına göre yılda yaklaşık 40 bin ölüm hava kirliliğine bağlanıyor. Çözüm için bir dizi çevre politikası direktifi yayınlandı ve hükümete temiz enerji yatırımlarını destekleme çağrısında bulunuldu.

Direktife göre, dört yıllık bir plan üzerinden, yıllık 2 milyar dolara yakın bir bütçenin kamu kaynaklarından aktarılması gerekiyor. Ancak, hükümet şu ana kadar bu bütçeyi ayırmakla ilgili somut bir adım atmadı.

Bunun yerine; Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi'nin kararına göre, dizel yakıtla çalışan ağır vasıtalar gece de şehrin merkezine giremeyecek, diğer motorlu araçlar için ise çarşamba gününe kadar tek ve çift plaka uygulamasına gidilecek.

Karara göre pazar günü plakası çift sayı ile biten araçlar trafiğe çıkamayacak.

Diğer yandan ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Elborz eyaletinin Talegan haricindeki şehirleri, İsfahan eyaletinin 6 ilçesi ile Felafercan, Pirbekran, Necefabad, Humeynişehr, Şahinşehr, Berhar, Mubareke, Zerrinşehr, Fuladşehr kentlerinde de hava kirliliği nedeniyle okul öncesi eğitim tatil edilirken ilk, orta ve lise düzeyinin eğitimi çevrim içi yapılacak.

İsfahan’da üniversitelerinde ise eğitime yüz yüze devam edilecek.