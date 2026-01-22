İran’daki gösterilerde can kaybı 4 bin 902’ye yükseldi

HRANA’nın verilerine göre, ülke genelinde gerçekleştirilen gösteriler sırasında toplam 26 bin 541 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 201 güvenlik görevlisi de yaşamını yitirdi. Bu rakamlar, protestoların başladığı tarihten bu yana yaşanan şiddet olaylarının boyutuna ilişkin ajansın doğruladığı en güncel veriler olarak kayda geçti.

İran’da ekonomik krizin tetiklediği protestolar ülke geneline yayıldı

İran’da protestolar, 28 Aralık 2025’te Tahran Büyük Çarşı’da yerel paranın döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik koşulların giderek kötüleşmesi üzerine başladı. Esnafın öncülüğünde başlayan eylemler kısa süre içinde başkent ve diğer büyük kentlere yayıldı. 8 Ocak’ta başkentte artan gerilim nedeniyle internet erişimi geçici olarak engellendi ve gösterilerin şiddeti daha görünür hale geldi.

HRANA, ölümler ve gözaltılar ile ilgili bilgileri doğrulamak amacıyla kapsamlı bir saha çalışması yürüttü. Ajansın verilerine göre, hayatını kaybedenler arasında hem siviller hem de güvenlik güçleri bulunuyor. Gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerdeki ölümler ve gözaltılar, yerel yetkililerin açıklamalarıyla kıyaslandığında daha yüksek bir sayıyı işaret ediyor.

HRANA, protestoların şiddetinin azalmasına rağmen doğrulanmış vakaları temel alarak ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam edeceğini bildirdi. Ajans, ilerleyen günlerde de yeni verileri raporlamayı sürdürecek.