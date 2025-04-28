İran'daki liman patlamasında can kaybı 46'ya yükseldi

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda önceki gün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade konuya ilişkin bilgi verdi.

Hasanzade, "Şehid Recai Limanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi" dedi.

138 yaralının tedavisi sürüyor

İranlı yetkili, bin 210 yaralıdan bin 72'sinin taburcu edildiğini, 138 yaralının ise hastanelerde tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda cumartesi günü öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde ise limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı.