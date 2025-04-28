  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran'daki liman patlamasında can kaybı 46'ya yükseldi
Takip Et

İran'daki liman patlamasında can kaybı 46'ya yükseldi

İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı 46'ya yükseldi. 138 yaralının ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'daki liman patlamasında can kaybı 46'ya yükseldi
Takip Et

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda önceki gün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade konuya ilişkin bilgi verdi.

Hasanzade, "Şehid Recai Limanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi" dedi.

138 yaralının tedavisi sürüyor

İranlı yetkili, bin 210 yaralıdan bin 72'sinin taburcu edildiğini, 138 yaralının ise hastanelerde tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda cumartesi günü öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde ise limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı.

İran: İsrail'in herhangi bir eylemine yıkıcı karşılık veririzİran: İsrail'in herhangi bir eylemine yıkıcı karşılık veririzDünya
İran duyurdu: Ülkenin altyapısına yönelik siber saldırı engellendiİran duyurdu: Ülkenin altyapısına yönelik siber saldırı engellendiDünya
Dünya
Putin ikinci kez geçici ateşkes ilan etti
Putin ikinci kez geçici ateşkes ilan etti
İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintisi: Metrolar boşaltılıyor
İspanya ve Portekiz'de elektirik kesintisi: Metrolar boşaltılıyor
Uluslararası Adalet Divanı'nın UNRWA'nın yasaklanmasına ilişkin danışma görüşü duruşmaları başladı
Uluslararası Adalet Divanı'nın UNRWA'nın yasaklanmasına ilişkin danışma görüşü duruşmaları başladı
Lavrov Ukrayna'da çözüm şartını açıkladı: Kırım ve Donbass'ın Rus toprağı olarak tanınması zorunlu
Lavrov Ukrayna'da çözüm şartını açıkladı: Kırım ve Donbass'ın Rus toprağı olarak tanınması zorunlu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! 22 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! 22 Filistinli hayatını kaybetti
Elon Musk bu kez F-35'leri hedef aldı: Ucuz dronlarla anında yok edilecek
Elon Musk bu kez F-35'leri hedef aldı: Ucuz dronlarla anında yok edilecek