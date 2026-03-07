  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı: Alevler kilometrelerce öteden görüldü (Video)
Takip Et

İran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı: Alevler kilometrelerce öteden görüldü (Video)

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı: Alevler kilometrelerce öteden görüldü (Video)
Takip Et

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor. İran basınında yer alan haberlere göre, son saldırıların hedeflerinden biri de başkent Tahran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı oldu.

İran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı: Alevler kilometrelerce öteden görüldü (Video) - Resim : 1

Yoğun bir bombardımana uğrayan havalimanında yangın çıktığı bildirilirken, yükselen alevler kilometrelerce öteden görüldü.

Gelişmenin, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İran rejimine ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmasının hemen ardından yaşanması dikkat çekti.

İran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı: Alevler kilometrelerce öteden görüldü (Video) - Resim : 2