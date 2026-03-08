İran'daki petrol deposundan dumanlar yükseliyor: İşte o anlar
ABD-İsrail saldırılarının devam ettiği İran'da, bazı bölgelerdeki petrol depolama alanları hedef alındı. Başkent Tahran’da Şehran petrol deposunu vurmasının ardından çıkan yangınlar nedeniyle kentin gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
İsrail ordusunun saldırısı sonucu Tahran yakınlarındaki petrol depolama alanlarında büyük yangın çıktı. Tahran'ın hemen hemen her noktasından görülebilen yangın gece boyunca devam etti.
Sabah saatlerinde ise petrol depolama tesislerindeki yangın nedeniyle Tahran semalarını siyah bulutların kapladığı görüldü.
Tahran'daki petrol depolama alanlarındaki yangının ardından kente gökyüzünden kül yağdığı gözlendi. Evlerin ve araçların yüzeyi ise siyah tabakayla kaplandı.
Halka uyarı yapıldı
Öte yandan, yangının ardından başkentte havanın kirlenmesi nedeniyle İranlı yetkililer, halka maske takmadan dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.
Dumanlar yükselmeye devam ediyor
Tahran’da Şehran petrol deposunu vurmasının ardından çıkan yangınlar nedeniyle kentin gökyüzünü siyah dumanlar fotoğraflara şöyle yansıdı: