  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran'daki petrol deposundan dumanlar yükseliyor: İşte o anlar
Takip Et

İran'daki petrol deposundan dumanlar yükseliyor: İşte o anlar

ABD-İsrail saldırılarının devam ettiği İran'da, bazı bölgelerdeki petrol depolama alanları hedef alındı. Başkent Tahran’da Şehran petrol deposunu vurmasının ardından çıkan yangınlar nedeniyle kentin gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'daki petrol deposundan dumanlar yükseliyor: İşte o anlar
Takip Et

İsrail ordusunun saldırısı sonucu Tahran yakınlarındaki petrol depolama alanlarında büyük yangın çıktı. Tahran'ın hemen hemen her noktasından görülebilen yangın gece boyunca devam etti.

Sabah saatlerinde ise petrol depolama tesislerindeki yangın nedeniyle Tahran semalarını siyah bulutların kapladığı görüldü. 

Tahran'daki petrol depolama alanlarındaki yangının ardından kente gökyüzünden kül yağdığı gözlendi. Evlerin ve araçların yüzeyi ise siyah tabakayla kaplandı.

İran'daki petrol deposundan dumanlar yükseliyor: İşte o anlar - Resim : 1

Halka uyarı yapıldı

Öte yandan, yangının ardından başkentte havanın kirlenmesi nedeniyle İranlı yetkililer, halka maske takmadan dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Dumanlar yükselmeye devam ediyor

Tahran’da Şehran petrol deposunu vurmasının ardından çıkan yangınlar nedeniyle kentin gökyüzünü siyah dumanlar fotoğraflara şöyle yansıdı:

İran'daki petrol deposundan dumanlar yükseliyor: İşte o anlar - Resim : 2

İran'daki petrol deposundan dumanlar yükseliyor: İşte o anlar - Resim : 3

İran'daki petrol deposundan dumanlar yükseliyor: İşte o anlar - Resim : 4

İran'daki petrol deposundan dumanlar yükseliyor: İşte o anlar - Resim : 5

İran'daki petrol deposundan dumanlar yükseliyor: İşte o anlar - Resim : 6

İran'daki petrol deposundan dumanlar yükseliyor: İşte o anlar - Resim : 7

İran'daki petrol deposundan dumanlar yükseliyor: İşte o anlar - Resim : 8

İran'daki petrol deposundan dumanlar yükseliyor: İşte o anlar - Resim : 9

İran'daki petrol deposundan dumanlar yükseliyor: İşte o anlar - Resim : 10

İsviçre’den ABD ve İsrail’e İran tepkisi: Uluslararası hukuk ihlal edildiİsviçre’den ABD ve İsrail’e İran tepkisi: Uluslararası hukuk ihlal edildiDünya
Fransa'dan Irak'taki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edinFransa'dan Irak'taki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edinDünya