İran’daki protestolarda can kaybı 538’e yükseldi

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü bildirdi.

Açıklamaya göre, gösteriler kapsamında 10 bin 600’den fazla kişi gözaltına alındı. İranlı yetkililerden can kayıplarına ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, AP de rakamların bağımsız kaynaklarca doğrulanamadığını aktardı. ölü sayısına ilişkin resmi veri paylaşmazken, AP söz konusu rakamları teyit edemediğini duyurdu.

HRANA, daha önce yaptığı son açıklamada ölü sayısının 116’ya yükseldiğini bildirmişti.

İran’daki gösteriler

İran’da 28 Aralık 2025’te, yerel para biriminin döviz karşısında yaşadığı yüksek değer kaybı ve derinleşen ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin İranlı yetkililerden resmi bir açıklama yapılmazken, HRANA, 10 Ocak’ta, protestoların 14. gününde yayımladığı raporda, 37’si emniyet görevlisi, 4’ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600’den fazla kişinin yaralandığını ve 2 bin 638 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.