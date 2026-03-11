İran'dan 2026 Dünya Kupası kararı

  1. Ekonomim
İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ülkesinin bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

İran'ın bu kararı, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek İranlı futbolcuların turnuva için ABD'ye kabul edileceğine dair güvence almasından hemen sonra geldi.

İngiltere medyasına göre, İran'ın çekilme kararının ardından FIFA'nın, boşalan kontenjan için Asya elemelerinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri veya Irak takımlarından birini davet etmesi bekleniyor. İran, turnuvada Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile birlikte G Grubu'nda yer alıyordu.

