İran'dan ABD ile İran arasında "temas" kurulduğu iddiası



ABD’nin İran’a yönelik saldırıları askıya almasının ardından ABD basınının adı açıklanmayan İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD ve İran arasında temas kurulduğu öne sürülerek, İran'ın savaşı sona erdirecek "sürdürülebilir" önerileri dinlemeye hazır olduğunu bildirdiği iddia edildi.

İranlı yetkili, "Son günlerde ABD’nin inisiyatifiyle ABD ile İran arasında temas kuruldu; ancak bu henüz tam anlamıyla müzakere düzeyine ulaşmadı. Bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını ölçmek amacıyla çeşitli arabulucular aracılığıyla mesajlar iletildi. Ele alınan öneriler yalnızca ateşkes sağlamayı değil, ABD ile İran arasındaki çatışmaya son verecek somut bir anlaşmayı hedefliyor" dedi.

ABD ile İran’ın müzakerelere ilişkin çelişkili açıklamalarına değinmeyen yetkili, "İran, ABD ile bir toplantı ya da doğrudan müzakere talep etmiyor, ancak İran’ın ulusal çıkarlarını gözetecek sürdürülebilir bir anlaşma planı gündeme gelirse dinlemeye hazır" dedi.

Yetkili, İran’ın nükleer silah geliştirmeyeceğine dair tüm gerekli güvenceleri vermeye hazır olduğunu belirterek, nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanımının İran'ın hakkı olduğunu vurguladı. Yetkili, herhangi bir önerinin İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılmasını da kapsaması gerektiğini açıkladı.