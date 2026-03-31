İran'dan ABD şirketlerini vurma kararı!

İran, yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketlerini hedef alacaklarını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ABD'li teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin destek verdiğini belirterek, yarından itibaren söz konusu şirketlerin "meşru hedef" kabul edileceğini açıkladı.

Erakçi de "ABD şirketleri vurulabilir" açıklaması yapmıştı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin enerji tesislerinin hedef alınması halinde bölgedeki Amerikan şirketlerine ait tesislerin de hedef alınabileceğini söylemişti.

