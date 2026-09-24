İran'dan ABD ve İsrail'e Hint Okyanusu uyarısı!

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İran'dan ABD ve İsrail'e yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, bölgedeki çatışmaların küresel bir boyuta ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Gerilim hattı genişliyor

Safevi, daha önce Basra Körfezi ile sınırlı olan gerilimin zamanla Kızıldeniz hattına kaydığını hatırlattı. Dünya petrol ve ticaret trafiğinin geçtiği stratejik su yollarındaki bu yayılmanın, küresel deniz taşımacılığını doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Yeni bir savaş durumunda çatışma alanının bu bölgelerle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Yeni adres Hint Okyanusu

Safevi, olası bir çatışmada cephenin çok daha güneye kayabileceğini belirtti. "Savaşın yeniden başlaması halinde cephenin Hint Okyanusu ve ötesine taşınması mümkündür" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Tahran'ın bölgesel müttefikleri üzerinden denizlerdeki etki alanını genişletebileceğinin sinyali olarak değerlendirildi.

Tahran'dan hazırlık mesajı

İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası bir saldırıya karşı farklı senaryolar üzerinde çalıştığı aktarıldı. Safevi, ordunun her türlü gelişmeye karşı teyakkuzda olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalarda sağladığı ilerlemeye de değinildi. Babülmendep Boğazı üzerinden Süveyş Kanalı'na uzanan hattın önemine vurgu yapıldı.