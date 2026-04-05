  İran'dan ABD ve İsrail'e uyarı: Büyük bir sürprizimiz var, sadece biraz zaman alacak
İran’dan ABD ve İsrail’e uyarı: Büyük bir sürprizimiz var, sadece biraz zaman alacak

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Tahran yönetiminden düşmanlarına gözdağı niteliğinde bir açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı’na konuşan İranlı bir güvenlik yetkilisi, Tahran yönetiminin planlara ve belirli bir hedef listesine göre ilerlediğini belirterek, "Amerika ve Siyonist rejim için büyük bir sürprizimiz var. Sadece biraz zaman alacak" dedi.

"Düşmanı nasıl yıpratacağımızı iyi öğrendik"

ABD’nin İran altyapısına yönelik saldırı tehditlerini "gülünç" olarak niteleyen yetkili, bunları "Amerikan askeri operasyonlarının başarısızlığının göstergesi" olarak yorumladı. Söz konusu yetkili, ABD’nin "temiz, hızlı ve kolay saldırı" stratejisinde başarısız olduğunu vurgulayarak, "Asimetrik savaşta düşmanı nasıl yıpratacağımızı iyi öğrendik" değerlendirmesinde bulundu.

Trump açıkladı: İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldıTrump açıkladı: İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldıDünya
Akaryakıta zam bekleniyor: İşte 5 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam bekleniyor: İşte 5 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Nisan 2026 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Nisan 2026 güncel altın satış fiyatları)Finans

 