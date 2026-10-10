İran'dan ABD'li isim Rubio'ya tarihi gönderme: "Tekrarına hazır olmalısınız"

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki tarihi Akropolis Tepesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada Pers İmparatorluğu'nu hedef almış ve Persleri işgalci olarak nitelendirmişti. Bu açıklamalar Tahran yönetiminin tepkisini çekti.

"Roma imparatorunun diz çöktüğü sayfayı okuyun"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rubio'nun sözlerine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"İran karşısında yaşadıkları yenilgi ve aşağılanmanın ardından Atina'ya giderek bir medeniyet savaşı hikayesi oluşturmaya çalışanların, tarihin bir başka önemli sayfasını da okumaları daha iyi olur: Roma İmparatorluğu'nun, Sasani İmparatoru Şapur'un önünde diz çöktüğü sayfayı. Tarihi gündeme getiren kişi, tarihin tekrarına da hazır olmalıdır."

"İşgalciler hep utançla döndü"

Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalibaf, tarih boyunca İran topraklarını hedef alan güçlerin her zaman dirençle karşılaştığını ve işgalcilerin oradan utanç içinde ayrıldığını vurguladı.