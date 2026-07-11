İran’dan ABD’nin yeni yaptırımlarına tepki: 'Mutabakat Zaptı’nın 9. maddesinin ihlali'

ABD Hazine Bakanlığı’nın İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar uygulamasına Tahran yönetiminden tepki gecikmedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile varılan mutabakatın hükümlerine uyduğunu, ancak ABD’den benzer bir tutum göremediklerini vurguladı.

Washington yönetiminin son hamlesinin Mutabakat Zaptı'nın (MoU) 9. maddesinde yer alan "Nihai anlaşma imzalanana dek, ABD İran’a herhangi yeni bir yaptırım uygulamayacaktır" hükmünü ihlal ettiğini kaydeden Arakçi, "Bu ihlal, ABD’nin diğer ihlallerinin ve yanlış adımlarının ardından gelmiştir" hatırlatmasında bulundu.

Herkesin mevcut gerçekliği görmesi gerektiğinin altını çizen Arakçi, "Uyum ancak karşılıklı olabilir" ifadelerini kullandı.

ABD İran’a yönelik yeni yaptırımlar uygulamıştı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarının ardından İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar uygulandığını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırımların Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yaşayan İranlı bankacı ve iş insanı Ali Ensari ile bazı kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Ensari'nin İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney'in "kilit finansörlerinden biri" olduğu ve kamu kaynaklarıyla oluşturulan serveti geniş çaplı denizaşırı gayrimenkul ve ticari varlıklara aktararak kendisini, İran yönetimindeki üst düzey isimleri ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) zenginleştirdiği iddia edilmişti. ABD Hazine Bakanlığ'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), bazı önemli İran döviz bürolarının da yaptırım listesine eklendiğini bildirmişti.