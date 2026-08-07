İran'dan ABD’ye çağrı: Taahhütlerinizi yerine getirin

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından paylaştığı mesajında ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok kez ‘büyük saldırılar düzenleyeceğiz’ açıklaması yaptıktan sonra ‘İranlılar müzakere etmek istiyor’ diyerek tehditlerinden geri adım atmasına tepki gösterdi.

Kalibaf, “Bu, sürekli tekrarlanan bir tiyatro diplomasisi. Zorbalık, bozulan vaatler ve sahte haberleri kaldıraç olarak kullanmak başarısız bir strateji. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.