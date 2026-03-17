İran’dan ABD’ye Hark Adası uyarısı: Saldırının kaynağı olan ülkenin tesislerini küle çeviririz

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD’nin Hark Adası’na yönelik tehditlerine ilişkin açıklamada bulundu. Şikarçi yaptığı açıklamada, "Bugün dünya, İran Silahlı Kuvvetleri’nin gücü ve aziz milletimizin desteğiyle ABD ve Siyonist rejimin saldırılarına güçlü şekilde cevap verildiğini ve bu düşmanlara ağır darbeler indirildiğini görmektedir" dedi.

"Saldırının kaynağı olan ülkenin tesislerini küle çeviririz"

ABD’nin Hark Adası’na yönelik tehditlerine ilişkin uyarıda bulunan Şikarçi, "Son dönemde ABD’li yetkililer Hark Adası’na yönelik saldırıdan sıkça söz etmektedir. Buradan onları tüm silahlı kuvvetler ve İran milleti adına uyarıyorum. Eğer ABD Hark Adası’na, bu adadaki petrol tesisleri ve petrol terminaline yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirse, saldırının kaynağı olan ülkenin tüm petrol ve gaz tesislerini kararlılıkla küle çevireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İran’ın çıkarlarını savunmada kırmızı çizgi yok"

Şekarçi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı uyarıları her zaman uyguladığını vurgulayarak, "İran milletinin çıkarlarını savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgi yoktur. Eğer bu tehditler yalnızca psikolojik operasyon niteliğindeyse durum farklıdır. Ancak fiili bir saldırıya dönüşmesi halinde, saldırının kaynağı olan ülkenin tüm petrol ve gaz tesisleri İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacak ve güçlü bir şekilde saldırıya uğrayacaktır" şeklinde konuştu.

Hark Adası gerilimin merkezinde

Basra Körfezi’nde bulunan ve İran’ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası, son günlerde ABD ile İran arasındaki gerilimin merkezindeki noktalardan biri haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump, adadaki askeri hedeflerin "tamamen yok edildiğini" öne sürerek Hark Adası’nı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" söylemişti.

Trump’ın bu açıklamaları bölgedeki tansiyonu yükseltirken İranlı yetkililer de muhtemel bir saldırının karşılıksız kalmayacağını belirterek, Hark Adası’nın hedef alınmasının küresel enerji piyasalarında ciddi sonuçlar doğuracağını ve petrol fiyatları ile enerji dağılımı açısından ‘çok ağır bir denklem’ oluşturacağını ifade etmişti.