İran'dan Abd'ye Hürmüz uyarısı: Biz satamazsak kimse petrol satamayacak
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Abd'nin uyguladığı ablukaya tepki göstererek, İran'ın petrol ihraç edemediği bir ortamda bölgedeki hiçbir ülkenin petrol satamayacağını ve altyapıların güvende olmayacağını belirtti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada Abd'nin ülkesine yönelik sürdürdüğü baskı ve abluka politikalarına dair sert değerlendirmelerde bulundu. Kalibaf, Washington yönetiminin tehditkar tutumunu eleştirerek bölgesel enerji sevkine ilişkin belirleyici ifadeler kullandı.
Washington'ın tehdit politikasına tepki
Abd Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını hedef alan Kalibaf, Washington'ın İran halkına karşı sergilediği yaklaşımın değişmediğini beyan etti. Amerikalı yetkililerin baskı ve yıldırma döneminin kapandığını kavraması gerektiğini vurgulayan Meclis Başkanı, baskılar karşısında geri adım atmayacaklarını ifade etti.
Güvenlik ve enerji sevkiyatı vurgusu
Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol tartışmalarına da değinen Kalibaf, Abd'nin bölgedeki hakimiyet iddialarını gerekçesiz olarak nitelendirdi. İran'ın güvenliği sağlanmadığı takdirde hiçbir altyapının emniyette olamayacağını aktaran Kalibaf, kendi petrol satışlarının engellenmesi halinde bölgeden diğer ülkelerin de petrol ticaret yapamayacağını dile getirdi. Her türlü olası saldırıya anında ve kararlı yanıt verileceği kaydedildi