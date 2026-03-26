İran’dan ABD’ye müzakere yanıtı: Ateşkes, tazminat ve Hürmüz güvencesi talep ediyor

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na konuşan bir kaynağa göre İran, ABD’nin aracılar üzerinden ilettiği 15 maddelik öneriye resmi yanıt verdi ve Washington’dan cevap bekliyor.

Tahran’ın yanıtında, “saldırının ve terörün sona ermesi”, savaşın yeniden başlamayacağına dair somut garantiler, ayrıca açık tazminatlar ve tüm cephelerde ateşkes talebi yer alıyor.

İran ayrıca Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün yasal bir hak olduğunu ve herhangi bir anlaşmanın güvencesi olacağını vurguluyor.

Kaynak, İran'ın ABD'nin niyetine güvenmediğini de belirtti. Müzakerelerin küresel kamuoyunu şekillendirmeye, petrol fiyatlarını düşük tutmaya ve olası bir askeri harekat için zaman kazanmaya yönelik bir "aldatmaca" olduğunu ileri sürdü.

İran Devlet Televizyonu: Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini aşırı buldu ve olumsuz yanıt verdi

İran devlet televizyonu Press TV’ye dün konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine Tahran’ın olumsuz yanıt verdiğini söyledi.

Yetkili, İran’ın savaşın ne zaman ve hangi koşullarda sona ereceğine kendisinin karar vereceğini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın süreci belirlemesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Açıklamada, İran’ın kendi şartları karşılanana kadar askeri operasyonlarını sürdüreceği ve “ağır darbeler” indirmeye devam edeceği belirtildi.

Ayrıca Washington’ın çeşitli diplomatik kanallar üzerinden sunduğu tekliflerin Tahran tarafından “aşırı” ve sahadaki gerçeklerle uyumsuz olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Trump'tan İran'a saldırıları durdurmak için 15 maddelik plan

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun adını vermediği İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin İran ile gerilimi sonlandırmak için 15 maddelik bir teklif hazırladığı ileri sürüldü.

İran'a saldırıları sonlandırmak için hazırlanan 15 maddelik planın Pakistan aracılığıyla Tahran'a iletildiği, ayrıca ABD'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan etmeyi planladığı iddia edildi.

Haberde, İran'a saldırıların sonlandırılması için hazırlandığı öne sürülen planın maddelerine de yer verildi.

15 maddeli plan ne içeriyor?

Kanal 12'nin haberine göre planda İran'dan şu taleplerde bulunuluyor:

• Natanz, İsfahan ve Fordo nükleer tesislerinin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi,

• İran'ın nükleer faaliyetlerinin şeffaflığının sağlanması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından izlenmesi,

• İran'ın bölgedeki silahlı vekil grupları terk etmesi ve bunların finansmanını ve silah tedarikini durdurması,

• Mevcut nükleer kapasitelerinin ortadan kaldırılması,

• Nükleer silah edinme girişiminde bulunmama taahhüdü,

• İran topraklarında zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması ve zenginleştirilmiş tüm malzemenin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na teslim edilmesi,

• Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve "serbest denizcilik bölgesi" oluşturulması,

• Füze programına ilişkin nihai kararlar ileri bir tarihe ertelendi, ancak füzelerin sayısı ve menzili sınırlı olacak ve yalnızca savunma amaçlı kullanılacak.

ABD-İran barış görüşmelerine Türkiye ev sahipliği yapabilir

Üst düzey bir İranlı yetkili Reuters'e verdiği bilgide, Pakistan’ın ABD tarafından hazırlanan 15 maddelik teklifi Tahran’a ilettiğini ve Körfez’de tırmanan çatışmayı durdurmaya yönelik olası görüşmelerin Türkiye veya Pakistan’da yapılabileceğini açıkladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, bu gelişmenin, İran’ın kamuoyu önünde müzakereleri reddetmesine rağmen diplomatik seçenekleri değerlendirmeye açık olduğuna işaret eden nadir sinyallerden biri olduğunu belirtti.

Ancak iletilen teklifin içeriğine ilişkin detay verilmezken, bunun daha önce gündeme gelen 15 maddelik ABD planıyla aynı olup olmadığı netlik kazanmadı.