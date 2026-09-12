İran’dan ABD’ye net mesaj: Şartlarımız kabul edilmeden görüşme yok

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Azizi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Müzakere yok. Amerikalı taraf, İran'ın tüm şartlarını kabul etmedikçe görüşme ve müzakere hiçbir fayda sağlamaz." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililer, ABD ile müzakerelere yeniden başlanması için Washington'un ablukayı ve ekonomik baskıları kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan ile Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması gibi şartlar öne sürüyor.