İran’dan ABD’ye saldırı uyarısı: İsrail ve ABD üsleri meşru hedefimiz olacaktır

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin askeri saldırı düzenlemesi halinde İsrail ve ABD üslerinin hedef olacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf, mecliste milletvekillerine hitabında ülkedeki son gelişmeler ve sokak gösterilerini değerlendirdi.

Kalibaf, "ABD'nin askeri bir saldırı düzenlemesi halinde, hem İsrail hem de ABD'nin askeri ve denizcilik merkezleri bizim için meşru hedef olacaktır" dedi.

ABD ve İsrail'in rejim muhalifi göstericileri desteklediğine işaret eden Kalibaf, "Düşmanlar, 12 gün savaşında ülke içi teröristleri harekete geçirmeyi planlamışlar ama başarılı olamamışlardı. Şimdi, ülke içi teröristleri harekete geçirdiler. Teröristlerle savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Kalibaf'ın konuşması sırasında bazı milletvekilleri ABD karşıtı sloganlar attı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ocak günü yaptığı açıklamada, İran'da süren gösterileri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız" ifadelerini kullanmıştı.