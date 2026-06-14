İran’dan ABD’ye sert çıkış: ABD sözünü tutmazsa sürecin devamı mümkün değil

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı bölgede gerilimi yeniden tırmandırırken, İran'dan da sert tepki geldi.

İsrail'in saldırılarının ardından Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'yi eleştirerek, Washington yönetiminin bölgedeki gelişmeler karşısındaki tutumunu hedef aldı. Kalibaf, ABD'nin verdiği taahhütleri yerine getirmemesinin diplomatik süreçlerin geleceğini riske attığını savundu.

Kalibaf, ilgili mesajında şunları söyledi:

“Siyonistlerin Dahiye’ye saldırısı, Amerika'nın taahhütlerini yerine getirme iradesinden ya da yeteneğinden yoksun olduğunu bir kez daha gösterdi.

Rejime yeşil ışık yakarak taviz koparamazsınız.

İyi polis kötü polis oyunu artık eskidi.

Taahhütlerinizi yerine getirme iradesine ve yeteneğine sahip değilseniz, sürecin devamından söz etmek mümkün değildir.”