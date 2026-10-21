İran'dan ABD'ye sert mesaj: Bombaların babasını hazırlıyoruz

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ABD ile İran arasındaki askeri gerilim, karşılıklı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansının (YJC) aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilisi Muhibbi, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin daha önce “bombaların anası” olarak bilinen bombayı kullandığını belirten Muhibbi, İran'ın da yeni bir silahı tanıtmaya hazırlandığını söyledi. Muhibbi, “Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız. Bu, düşman için yeni bir şey” ifadelerini kullandı.

İran füze kapasitesinin arttığını öne sürdü

Muhibbi, İran'ın füze kapasitesinin Haziran 2025'te İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışmanın ardından önemli ölçüde arttığını iddia etti. İranlı yetkili, füze sayısının söz konusu çatışmadan sonraki süreçte 1,5 katına çıktığını öne sürerek füze sistemlerinin teknik özelliklerinde de gelişme kaydedildiğini savundu. Muhibbi, “Füzelerin kalitesi çok arttı. Menzil, tahrip gücü ve isabet oranları arttı” dedi. İranlı yetkilinin açıklamaları, Tahran'ın askeri kapasitesine ilişkin mesajlarının ve ABD'ye yönelik caydırıcılık söyleminin sürdüğünü gösterdi.

Trump, İran'a karşı MOAB ihtimalini gündeme getirmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ekim'de Newsmax televizyonuna verdiği röportajda, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırılarda “bombaların anası” olarak bilinen GBU-43/B MOAB bombasının kullanılabileceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Trump, söz konusu bombanın büyük bir konvansiyonel silah olduğunu vurgulayarak nükleer silah olmadığını belirtmişti.

ABD'nin İran'ın yer altındaki nükleer tesisleri ve enerji altyapısına yönelik olası saldırı seçeneklerini değerlendirdiğine ilişkin haberler de gündeme gelmişti. Ancak Trump, bombanın kullanılmasına yönelik kesinleşmiş bir karar açıklamamıştı.

İran'dan gelen son açıklamalar, Washington'ın olası askeri adımlarına karşı Tahran'ın füze kapasitesini ve karşılık verme kabiliyetini öne çıkardığı yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendiriliyor.