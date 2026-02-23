İran'dan ABD'ye sert mesaj: İran yutulabilir bir ülke değil, milyonlarca asker hazır

ABD’nin İran’a olası askeri müdahalesi dünya gündeminde tartışılırken, taraflardan ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Ordunun Komuta ve Kurmay Üniversitesi mezuniyet töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Yutulabilir ülke değiliz'

Hatemi, "Düşmanın İran'ın zayıf bir noktada olduğu algısı yanlıştır. Milyonlarca asker ülke uğruna fedakarlığa hazırdır. Büyük İran yutulabilir bir ülke değildir." ifadesini kullandı.

"Onlar iddia ve gözdağıyla girerler ama her zaman utançla çıkarlar"

Düşmanlarının (ABD) "yenilmezlik" iddialarına değinen Hatemi, "Bu düşman, Vietnam ve Afganistan'da 20 yıl savaştı ve sonunda utanç içinde çekildi. Irak ve diğer ülkelerde de aynı durum yaşandı. Onlar iddia ve gözdağıyla girerler ama her zaman utançla çıkarlar." değerlendirmesinde bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'in, düşmanın isteklerine karşı durma yolunda başarıya götüren yolun "direniş" olduğu şeklindeki sözlerini hatırlatan Hatemi, "Düşman savaş gemileri ve çeşitli silahlar sevk ederek tehditlerde bulunuyor. Fakat karşısında beklemediği derecede kararlı bir duruş gördü." yorumunda bulundu.

Geçen ay yaşanan sokak olayları sırasında "düşmanın (ABD) 'yarı darbe' benzeri bir girişimde" bulunduğunu öne süren Hatemi, bunun başarısız olduğunu ancak ülkeyi yasa boğduğunu dile getirdi. İranlı Komutan, ülkesinin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve sistemini son nefese kadar savunacaklarını kaydetti.