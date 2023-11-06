İran’dan ABD’ye sert tehdit

İsrail’in Gazze’ye saldırılarının şiddetinin artmasıyla başlayan ve haftalardır devam eden ateşkes çağrıları ABD tarafından bir kez daha reddedilirken, İran’dan sert bir uyarı geldi. İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani Washington'un Gazze'de ateşkes uygulamaması halinde ABD'nin "sert darbe alacağını" söyledi.

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani’nin, Washington'un Gazze'de ateşkes uygulamaması halinde ABD'nin "sert darbe alacağını" söylediği belirtildi. Reuters’ın İran’ın yarı resmi Tasnim ajansına dayandırdığı habere göre Aştiyani "Amerikalılara tavsiyemiz Gazze'deki savaşı derhal durdurmaları ve ateşkes ilan etmeleridir, aksi takdirde ağır darbe alacaklar" dedi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin, İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmalarının Batı'nın çifte standardının kanıtı olduğunu söyledi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Hamas'ın seçimle işbaşına geldiğini hatırlatan Reisi "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejime silah desteği ve sessizliği Batı'nın çifte standardının kanıtıdır" dedi.

ABD ateşkese karşı

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ar ze'ye saldırıları artarak sürüyor. Gazze'den İsrail'e düzenlenen saldırılarda 315’i asker, 1400'den fazla İsrailli ölürken İsrail'in saldırılarında 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaptığı görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de Hamas'la ilgili statükonun devam edemeyeceğini savunarak "İsrail'in de Gazze'nin kontrolünü ve sorumluluğunu üstlenemeyeceğini biliyoruz" dedi. Gazze'de ateşkesin Hamas'ın toplanmasına yol açacağını öne sürerek, "Şimdi yapılacak bir ateşkes, Hamas'ın gücünü yeniden toplamasına ve yaptıklarını tekrarlamasına olanak tanıyacaktır" diye konuşan Blinken çatışmalara insani ara verilmesinin sivillerin korunmasında ve yabancı uyrukluların bölgeden çıkarılmasında "kritik" bir mekanizma olabileceğine inandığını sözlerine ekledi.

“Esirler bırakılmadan olmaz”

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından, Hamas'ın elinde bulunan esirler serbest bırakılmadan "geçici insani ateşkes teklifini reddettiklerini" söyledi. ABD'nin geçici insani ateşkes teklifini zikretmeden "tüm güçleriyle devam edeceklerini" vurgulayan Netanyahu, "İsrail, Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor. Gazze'ye yakıt girişine izin vermiyoruz, para gönderilmesine karşı çıkıyoruz" diye konuştu. Başbakan ayrıca, "Kuzey (cephesi) konusunda düşmanımıza tekrar ediyorum. Bizi test etmeyin. Bu size pahalıya mal olur" ifadelerini kullandı. Bu arada, İsrail ordusunun Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurduğu, sığınmacıların kaldığı bir okulu bombaladığı, bu saldırılarda da ölen ve yaralananların olduğu belirtiliyor. Yoğun nüfuslu Es-Sabra Mahallesi'nin merkezindeki bir cami ve Refah kentinde su deposunun bombalandığı da gelen bilgiler arasında. İsrail ordusu, Gazze’de kalan halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze'deki El-Vefa Hastanesinin ana elektrik jeneratörünü de hedef alarak hizmet dışı bıraktı. Blinken, Ortadoğu turu kapsamında Batı Şeria'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Blinken’in 5-6 Kasım'da Türkiye'yi ziyaretinde Gazze’deki durum ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirmişti.

WASHİNGTON’DA TARİHİ DESTEK GÖSTERİSİ

ABD’nin başkenti Washington’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ateşkes sağlamak ve ABD”nin İsrail’e yardımlarını durdurmak amacıyla ülke tarihinin en büyük Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. “Washington'a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin” adı altında organize edilen gösteriye 450’den fazla sivil toplum örgütü destek verdi. Beyaz Saray ve Kongre’nin yakınındaki Freedom Plaza Meydanı'nda başlayan gösteriye ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin’e destek pankartları ile şehir dışından gelenler de dahil yüz binlerce gösterici katıldı. Protestoyu organize eden kuruluşlardan ANSWER Koalisyonu gösteriye 300 binden fazla kişinin katıldığını ve gösterinin, “Washington DC'de ABD tarihindeki en büyük Filistin yanlısı miting” olduğunu açıkaladı. Barış yanlısı Yahudi grupların da dahil olduğu gösteride yapılan konuşmalarda, Gazze’de hemen ateşkes çağrısı yapılırken, Biden yönetiminden İsrail’e yönelik ABD yardımlarının durdurulması talep edildi. ABD dışında Kanada’dan, Londra’ya, Paris’ten Avustralya’ya kadar çok sayıda ülkedeki protestolar hafta sonu boyunca da devam etti.