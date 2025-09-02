  1. Ekonomim
İran'dan ABD'ye sert tepki: Nükleer müzakerelerde "iyi niyet yok"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, nükleer müzakereler sürerken İsrail’in ABD desteğiyle İran’a saldırmasının, Washington’un müzakerelerde başından beri "iyi niyetten yoksun" olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Bekayi, başkent Tahran’daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD, nükleer müzakereler konusunda iyi niyetten yoksun"

ABD ile yeniden nükleer müzakerelerin başlama ihtimaline dair soruya Bekayi, Tahran'ın ABD'nin geçmişteki eylemlerini dikkate almadan Washington ile ilişkilerinin geleceğini tartışamayacağını söyledi.

Bekayi, "Öncelikle, ABD ile ilgili olarak, müzakereler sırasında ABD'nin desteğiyle Siyonist rejimin (İsrail) saldırganlığına uğradığımız gerçeğini her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Siyonist rejim, müzakere süreciyle eş zamanlı olarak ABD ile koordinasyon ve işbirliği içinde İran'a karşı yasadışı saldırılar gerçekleştirdi." dedi.

İranlı sözcü, ABD'nin müzakereler konusunda "en başından beri iyi niyetten yoksun olduğunu" gösterdiğini söyledi.

Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyma adımını eleştiren Bekayi, bu girişimi "son derece sorumsuz ve mantıksız" "yasal dayanaktan yoksun" olarak nitelendirdi.

ABD'nin 2015'teki nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra Avrupa'nın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmediğini söyleyen Bekayi, "İran'ın anlaşmaya uymadığından bahsettiklerinde hangi anlaşmadan söz ettiklerini sormalıyız." dedi.

Bekayi, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma adımlarının "tamamen yasal ve anlaşma çerçevesinde" olduğunu savunarak, bunun ABD'nin çekilmesine ve Avrupa'nın yükümlülüklerine yanıt olduğunu söyledi.

İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve Ajans ile Güvenlik Anlaşması'nın bir üyesi olarak Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ile temaslarını sürdürdüğünü ancak İran'ın nükleer tesislerine yönelik son saldırıların ardından yeni bir işbirliği protokolü üzerindeki çalışmaların Meclis'in incelemesinde olduğunu söyledi.

"Şu anda İran'da devam eden bir denetim yok ve hiçbir müfettiş de bulunmuyor"

UAEA müfettişlerinin geçen hafta İran'a gelmesinin Buşehr'deki nükleer santraldeki yakıt değişiminin denetlenmesiyle ilgili olduğunu aktaran Bekayi, "Şu anda İran'da devam eden bir denetim yok ve hiçbir müfettiş de bulunmuyor." dedi.

Bekayi, UAEA ile yeni işbirliği protokolü için son zamanlarda iki tur görüşme gerçekleştirildiğini ancak nihai sonuç elde edilemediğini belirtti.

