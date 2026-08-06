İran'dan ABD'ye "taahhütlerinizi yerine getirin" çağrısı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.



Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın bir çok kez "büyük saldırılar düzenleyeceğiz" dedikten sonra "İranlılar müzakere etmek istiyor" diyerek tehditlerinden geri adım atmasına tepki gösterdi.



Trump'ın yaklaşımını "tiyatro diplomasisi" olarak nitelendiren Kalibaf, "Zorbalık, bozulan vaatler ve sahte haberleri kaldıraç olarak kullanmak başarısız bir strateji. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.



ABD Başkanı Trump, 5 Ağustos'ta Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a karşı büyük bir saldırı planlandığını ancak "İranlı yetkililerin görüşme talebinde bulunmasının" ardından müzakerelere döndüklerini söylemişti.