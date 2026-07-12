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İran'dan ABD’ye uyarı: "Sözünüzü tutun, yoksa bedelini ödersiniz"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran ile imzalanan Mutabakat Zaptı’nın hükümlerini ihlal ettiğini belirterek, Washington yönetimine "Tek taraflı anlaşmalar dönemi bitti. Size söylemiştik: Sözünüzü tutun, yoksa bedelini ödersiniz" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
İHA
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İran'dan ABD’ye uyarı: "Sözünüzü tutun, yoksa bedelini ödersiniz"
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ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarının ardından, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile imzalanan Mutabakat Zaptı’nın "60 gün süreyle İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş için gerekli düzenlemeleri yapmasını" öngören 5. maddesini hatırlattı. ABD’nin Mutabakat Zaptı’nın hükümlerini ihlal ettiğini belirten Galibaf, Washington yönetimine "Tek taraflı anlaşmalar dönemi bitti. Size söylemiştik: Sözünüzü tutun, yoksa bedelini ödersiniz" sözleriyle uyarıda bulundu.

ABD, İran’a yeni saldırılar düzenlemişti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bandıralı M/V GFS Galaxy konteyner gemisine saldırdığını duyurarak, buna misilleme olarak İran'a yönelik bu haftaki üçüncü saldırıların yapıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda İran’a ait yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğu belirtilmişti.

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